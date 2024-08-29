Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. ateş edilmesi sonucunda yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülürken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ