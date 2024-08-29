Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada, iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda O.K. isimli bir kişi silahla yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

29.08.2024 19:14
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. ateş edilmesi sonucunda yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O.K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürülürken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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