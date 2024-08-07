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Kayseri'de Sokak Ortasında Cinayet

Kayseri\'de Sokak Ortasında Cinayet

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında öldürüldü. İlçeye bağlı Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana gelen olayda; A.C. ile Mustafa Demir arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Sokak ortasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.C. yanında bulunan silah ile Demir'e ateş açtı. Mustafa Demir, vücuduna isabet mermiler ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, olayın ardından kaçan A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Demir'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.08.2024 16:24
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında öldürüldü.

İlçeye bağlı Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana gelen olayda; A.C. ile Mustafa Demir arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Sokak ortasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.C. yanında bulunan silah ile Demir'e ateş açtı. Mustafa Demir, vücuduna isabet mermiler ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, olayın ardından kaçan A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Demir'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Sokak Ortasında Cinayet - Son Dakika

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