Kayseri'de Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

10.10.2025 23:55
Melikgazi'de bir şahıs, kadınlara hakaret edip otomobile saldırdı, anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda trafikte ilerleyen 2 kadın ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KADINLARIN ARACINA SALDIRDI

Kadınlara küfür ve hakaretler yağdıran şahıs, kendisinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini fark edince hakaretlerine devam etti. Daha sonra yol üzerinde duran şahıs arabadan inerek kadınların arabasına saldırdı. Şahıs, kadınların bulunduğu otomobilin camlarını yumrukladı.

O anlar kadınlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

