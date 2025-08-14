Kayseri'de Yamaç Paraşütü Kazası

Kayseri'de Ali Dağı'na yamaç paraşütü yapmaya gelen turist, havalanmak istediği sırada yuvarlanarak yaralandı. Paraşütçü turistin imdadına AFAD ve UMKE yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'ye yamaç paraşütü yapmak için gelen 64 yaşındaki turist Daniel Thuillier, Ali Dağı'na çıktı. Burada havalanmak için hazırlıklarını yapan ve harekete geçen Thuillier, havalanamayıp yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine Thuillier'in yuvarlandığı bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Thuillier'e yuvarlandığı bölgede ilk sağlık müdahalesini UMKE ekipleri yaparken, AFAD ekipleri de paraşütçüyü yuvarlandığı bölgeden kurtardı. Ekipler tarafından yuvarlandığı bölgeden yukarı çıkarılan Thuiller'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ