 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, 3 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Dar Alan Uygulamasında 70 polis tarafından 741 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca, bir şahsın üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Sorgulanan 31 araca ise toplamda 90 bin 937 TL trafik cezası uygulandı.

Kayseri\'de yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, 3 şahıs yakalandı
17.01.2024 - 21:22,  Güncelleme: 21:25
Abone Ol

Kayseri'de 70 polisin katılımıyla yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 7 ayrı noktada 21 ekip 70 personel ile Dar Alan Uygulaması yapıldı. Uygulamada, 741 şahıs, 392 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs. Ayrıca, 1 şahsın şahsın üzerinden de uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Sorgulanan 31 araca da 90 bin 937 TL trafik cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, 3 şahıs yakalandı - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:39:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement