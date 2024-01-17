Kayseri\'de yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de 70 polisin katılımıyla yapılan Dar Alan Uygulamasında 741 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 7 ayrı noktada 21 ekip 70 personel ile Dar Alan Uygulaması yapıldı. Uygulamada, 741 şahıs, 392 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs. Ayrıca, 1 şahsın şahsın üzerinden de uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Sorgulanan 31 araca da 90 bin 937 TL trafik cezası uygulandı. - KAYSERİ