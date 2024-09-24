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Otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı

Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir halk otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı kazada, otomobilinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak ve Tacettin Veli Bulvarı kesişiminde meydana gelen kazada 38 AB 074 plakalı BMC marka halk otobüsü ile 38 RL 246 plakalı Tofaş marka otomobil ve 38 FE 863 plakalı Fiat marka otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 FE 863 plakalı otomobilin sürücüsü A.S. aracında sıkışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin çalışması ile aracında sıkışan A.S. de sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.