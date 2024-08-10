Kayseri'deki Besi Çiftliğinde Yangın: 200 Ton Saman Yandı, 78 İnek Etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'deki Besi Çiftliğinde Yangın: 200 Ton Saman Yandı, 78 İnek Etkilendi

Kayseri\'deki Besi Çiftliğinde Yangın: 200 Ton Saman Yandı, 78 İnek Etkilendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman yanarken, yangın sonucunda 78 Angus cinsi inek de etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.08.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman yandı. Yangından çıkan dumanlardan 78 Angus cinsi inek de etkilendi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Kayapul Mahallesinde bulunan bir besi çiftliğindeki samanlar, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Samanlar iş makineleriyle başka bir bölgeye taşınırken; çıkan yoğun dumandan başka bir çiftlikte 78 Angus cinsi inek de etkilendi. Karbon monoksit gazından zehirlenen hayvanlara da veteriner hekimler müdahale etti.

Hayvanların etkilendiği besi çiftliği sahibi Mahmut Çakıroğlu, rüzgarla birlikte dumanın tüm bölgeye yayıldığını belirterek "Öğle saatlerinde komşumuzun 200 ton samanı yandı. Daha sonra samanlar bizim yan tarafımıza nakledilince bizim çiftliğimiz dumanla doldu ve hayvanlarımız karbon monoksit gazından zehirlendi. Hayvanların durumlarını şuan kestiremiyoruz. Beklide birçoğu ölecek" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, kayseri, Hayvanlar, Tarım, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'deki Besi Çiftliğinde Yangın: 200 Ton Saman Yandı, 78 İnek Etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:25 Bursa’daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul’da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı Bursa'daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul'da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:39:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'deki Besi Çiftliğinde Yangın: 200 Ton Saman Yandı, 78 İnek Etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement