Kayseri\'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 22 araç, 100 itfaiye personeli ve TOMA'lar müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 30. Cadde üzerinde bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak caddeyi araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Kayseri büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 11 araç ve 60 personel ve OSB İtfaiye Müdürlüğü'nden 11 araç 40 personelin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da destek için kullanıldı.

Yaklaşık 3 saat sonra söndürülen yangında soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca yangında herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ