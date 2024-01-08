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Kayseri'deki Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'deki Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Germir mahallesinde bulunan otelin mutfak kısmındaki davlumbazın motorunda çıkan yangına polis, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, hafif şekilde yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kayseri\'deki Otelde Çıkan Yangın Söndürüldü
08.01.2024 - 14:07,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir mahallesinde bulunan otelin mutfak kısmındaki davlumbazın motorunda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yangın sırasında hafif şekilde yaralanan bir kişiye ilk müdahalesini yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da otele gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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