Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Enver Ekiz (81), kızı ve damadıyla memleketine dönmek için Kayseri'den otobüse bindi.
Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını kaldırmak için dürttü. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. 700 kilometre boyunca uyuyor zannedilen Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otobüste herkes yaşlı adamı uyuyor zannetti, molada öldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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