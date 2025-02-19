Otobüste herkes yaşlı adamı uyuyor zannetti, molada öldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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Otobüste herkes yaşlı adamı uyuyor zannetti, molada öldüğü anlaşıldı

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Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde uyku ilacı alan 81 yaşındaki adam uyumaya başladı. Otobüs mola verince kızı babasını uyandırmak istedi ancak yaşlı adam uyanmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 700 kilometre boyunca uyuduğu zannedilen yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

19.02.2025 10:42  Güncelleme: 11:39
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Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Enver Ekiz (81), kızı ve damadıyla memleketine dönmek için Kayseri'den otobüse bindi.

UYKU HAPI ALDI, BİR DAHA UYANAMADI

Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını kaldırmak için dürttü. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. 700 kilometre boyunca uyuyor zannedilen Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otobüste herkes yaşlı adamı uyuyor zannetti, molada öldüğü anlaşıldı
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Karacabey, Kayseri, 3-sayfa, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüste herkes yaşlı adamı uyuyor zannetti, molada öldüğü anlaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Karakoç:
    adam mola yerindemi fark edilmiş bursa otogardami. bu nasıl haber başlık farklı sonu farkli 26 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah 14 0 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) rahmet eylesin ; taksiratını affetsin ; hasenata tebdil eylesin , ABİLER !.. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    the end flm bitti -5 6 Yanıtla
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