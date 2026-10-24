Kayseri Hacılar'da fenalaşan 91 yaşındaki kadın hastaneye götürülürken araçta öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Hacılar'da fenalaşan 91 yaşındaki kadın hastaneye götürülürken araçta öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri Hacılar\'da fenalaşan 91 yaşındaki kadın hastaneye götürülürken araçta öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri Hacılar\'da fenalaşan 91 yaşındaki kadın hastaneye götürülürken araçta öldü
Haber Videosu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinde fenalaşan 91 yaşındaki kadın, hastaneye götürülürken araçta vefat etti. Yakınlarının 112'yi araması üzerine araca ulaşan sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evinde fenalaşan ve yakınları tarafından hastaneye götürülen yaşlı kadın araç içerisinde vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakar Eşmecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinde fenalaşan 91 yaşındaki Miyase Baktır, hastaneye götürülmek üzere araca alındı. Bu sırada Baktır'ın yakınları 112 acil çağrı merkezini de arayarak yardım istedi. Bir süre seyreden aile, Baktır'ın hareket etmediğini fark etti. Bu sırada araca ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Miyase Baktır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de inceleme yaptı. Baktır'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaHacılarKayseriGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi Yargıtay’dan kritik karar 8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:06:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayseri Hacılar'da fenalaşan 91 yaşındaki kadın hastaneye götürülürken araçta öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei