Kayseri Melikgazi\'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü havaya savruldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda, orta şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, otoparktan çıkan 38 KR 330 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği yerde inceleme yapıldı. Çalışmaların ardından motosiklet ve otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.