Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde çöp toplama alanında yangın çıktı - Son Dakika
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Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde çöp toplama alanında yangın çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nin çöp toplama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.06.2024 14:44
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nin çöp toplama alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde bulunan Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nin çöp toplama alanında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde çöp toplama alanında yangın çıktı - Son Dakika
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