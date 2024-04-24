Kaza kurbanı genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kaza kurbanı genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Mario Kır, Sapanca Yeni Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, D-100 karayolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. Kır'ın kontrolündeki otomobil, PTT kamyonuna arkadan çarparak hurdaya döndü. Kazada Kır hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kır'ın düğün, nişan gibi organizasyonlar ve bungalov kiralama işi yaptığı öğrenildi.

24.04.2024 19:03
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Kaza kurbanı genç son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 karayolunda PTT kamyonuna arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin içerisinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Mario Kır son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, sabah saat 05.20 sıralarında D-100 karayolu Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Mario Kır kontrolündeki 54 BY 204 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AGR 230 plakalı PTT kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde sürücü Kır hayatını kaybederken, E.Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Düğün, nişan gibi törenlerin organizasyonu ve bungalov kiralama işi yaptığı öğrenilen Kır, Sapanca Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaza kurbanı genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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