Kaza sonrası araç alev alev böyle yandı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde S.A. ve S.C. idaresindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlardan 01 ADG 922 plakalı Honda marka olan alev alev yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.