Kazada bacağı koptu: Araç ile istinat duvarı arasında sıkışan şahıs

Muğla'nın Milas ilçesinde kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada M.K. adlı şahıs, Ümit Özlü'nün kafasına sopa ile vurarak ağır yaralanmasına neden oldu. Özlü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.