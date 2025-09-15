Kazada Doktor Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda tırla otomobil çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi D-400 Karayolu Hastane Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, Anamur yönüne seyreden Mehmet Ç. idaresindeki 63 AAU 530 dorse, 06 SAM 24 çekici plakalı tır, kavşaktan anayola çıkan Mesut Yaman'ın kullandığı 07 UH 884 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin açılan sağ ön kapısından asfalt üzerine savrulan otomobil sürücüsü Mesut Yaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilk olarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Mesut Yaman doktorların buradaki kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü ise işlemleri için karakola götürülürken, otomobil sürücüsü Mesut Yaman'dan acı haber geldi. Sürücü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA