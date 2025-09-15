Kazada Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kazada Doktor Hayatını Kaybetti

Kazada Doktor Hayatını Kaybetti
15.09.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da tırla çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda tırla otomobil çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gazipaşa ilçesi Gazi Mahallesi D-400 Karayolu Hastane Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, Anamur yönüne seyreden Mehmet Ç. idaresindeki 63 AAU 530 dorse, 06 SAM 24 çekici plakalı tır, kavşaktan anayola çıkan Mesut Yaman'ın kullandığı 07 UH 884 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin açılan sağ ön kapısından asfalt üzerine savrulan otomobil sürücüsü Mesut Yaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilk olarak Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Mesut Yaman doktorların buradaki kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü ise işlemleri için karakola götürülürken, otomobil sürücüsü Mesut Yaman'dan acı haber geldi. Sürücü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Otomobil, Gazipaşa, Hastane, 3-sayfa, antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazada Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

10:36
Galatasaray’ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:42:24. #7.11#
SON DAKİKA: Kazada Doktor Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.