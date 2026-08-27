Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar! 20 milyon euroya rağmen kalıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar! 20 milyon euroya rağmen kalıyor

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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca için karar verildi. Al Jazira'nın 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle gündemine aldığı Brezilyalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasının ardından takımda tutulmasına karar verildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir ayrılığı gündemde olan Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertli yönetimin kararını verdiği belirtildi.

20 MİLYON EUROLUK TRANSFER GÜNDEMDEYDİ

Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'ya transferi gündeme gelmişti. Brezilyalı futbolcunun 20 milyon euro bonservis bedeliyle Al Jazira'nın yolunu tutabileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesi hesapları değiştirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI KARAR DEĞİŞTİ

Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalan Fenerbahçe yönetiminin, geniş ve güçlü bir kadroyla yoluna devam etmek istediği ve bu doğrultuda Talisca'yı satmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Böylece bir süredir ayrılık ihtimali konuşulan Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar! 20 milyon euroya rağmen kalıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Buraya haber okumaya geliyor. Fenerbahçenin reklamından başka bişey yok dünden beri 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar! 20 milyon euroya rağmen kalıyor - Son Dakika
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