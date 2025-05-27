Kazada hayatını kaybeden Düzceli sürücü son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Düzceli Güner Seisoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya'dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Düzce Belediyesi'nden emekli Güner Seisoğlu'nun kullandığı 81 FH 919 plakalı kamyon başka bir tıra arkadan çarptı. Düzceli sürücü Seisoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Düzce'ye getirilen Güner Seisoğlu'nun cenazesi şehitlik camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defin edildi.

Düzce Belediyesi'nden emekli olan Güner Seisoğlu'nun oğlunun 2 hafta sonra düğünü olduğunu aktaran akrabası ardından cenaze namazını kıldırdı.