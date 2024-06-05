Kazada yaralanan sürücüye vatandaşlardan buzlu tedavi - Son Dakika
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Kazada yaralanan sürücüye vatandaşlardan buzlu tedavi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar yardım etti. Kazayı gören vatandaşlar, ayağını oynatamayan sürücüye getirdikleri buz ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

05.06.2024 11:03
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Kazada yaralanan sürücüye vatandaşlardan buzlu tedavi

Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale vatandaştan

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koşan vatandaşlar ayağına buzlu tedavi uyguladı

Kaza, Manavgat Örnek Mahallesi 1511 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Kamil Doğan'ın kullandığı 07 ATZ 695 plakalı otomobil ile Nurettin Köseoğlu'nun kullandığı 07 BKU 964 plakalı motosikletin kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar koştu. Ayağını oynatamadığını söyleyen motosiklet sürücüsüne bir vatandaş getirdiği buz ile ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada yaralanan sürücüye vatandaşlardan buzlu tedavi - Son Dakika

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