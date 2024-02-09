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Kazada yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Edirne'de ters yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, motosikletin arkasındaki yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Edirne merkezde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

09.02.2024 18:57
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Kazada yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

EDİRNE - Edirne'de ters yönden gelen otomobille çarpışan motosikletin sürücü, motosikletin arkasındaki yaralı arkadaşını kaza yerinde bırakıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre; Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde ters yönden gelen S.G.'nin kullandığı 22 ACM 330 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin arkasında bulunan yaşlı vatandaş D.M. yere düşerek yaralandı. Motosikletin sürücüsü ise, motosikletini de alıp yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp kaza yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü S.G. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
Kaynak: İHA

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