Kazaya Neden Olan Şoför Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kazaya Neden Olan Şoför Adliyeye Sevk Edildi

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İnegöl'de gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybetti, sürücü adliyeye sevk edildi.

31.01.2025 18:31
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Bir kişinin ölümüne neden olan şoför adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza sonucu bir kişinin ölümüne neden olan şoför, adliyeye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Süleyman Balantekin'in cenazesi Mesudiye mezarlığında defnedildi.

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Boyüzük istikametine seyir halinde olan Süleyman Balantekinyönetimindeki 16 BFN 889 plakalı Sunta yüklü TIR, kontrolden çıkarak Azerbaycan uyruklu sürücü Qılıçhov Shojalilyönetimindeki 80234HBA plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadaki TIR alev alev yanmaya başladı. Yanan araçtaki sürücü, çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldı.

Kaza sonucu yaralanan 2 sürücü de kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Süleyman Balantekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adliyeye sevk edildi

Kazaya sebep olan Özbekistan uyruklu sürücü, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Süleyman Balantekin'in cenazesi Cuma namazını müteakip Mesudiye Yeni Caminde kılınan cenaze namazının ardından Mesudiye mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazaya Neden Olan Şoför Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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