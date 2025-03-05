Kazaya Neden Olan Şüpheliye Hapis Talebi - Son Dakika
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Kazaya Neden Olan Şüpheliye Hapis Talebi

Eyüpsultan'da UTV sürücüsüne çarpıp kaçan Mahmut Y.'ye 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

05.03.2025 18:11
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Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen şüphelinin 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eyüpsultan'da 22 Şubat 2025'te yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen ve 6 gün sonra yakalanan şüpheli Mahmut Y.'ye (56) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak'ın olayın öncesinde arızalandığı için kullandığı UTV' yi emniyet şeridinde park ettiği, şüpheli Mahmut Y.'nin kullandığı araç ile emniyet şeridinde bulunan Koçak'a çarptığı ve durmaksızın yola devam ettiği anlatıldı.

Domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söylemişti

Şüphelinin ifadesine de yer verilen iddianamede, hava şartlarından dolayı yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini, bu sırada bir şeye aracın sağ ön kısmı ile vurduğunu ancak daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta domuz sürüsü görmüş olması nedeniyle domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söylediği kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin aracın hız, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı, ayrıca trafik kazasına karışanların yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Olayın emniyet şeridinde yaşandığının aktarıldığı iddianamede, olayın hemen akabinde şüphelinin durmaksızın yola devam ettiği, olaydan 6 gün sonra yakalandığı, yolun şüpheli tarafından anlatıldığı gibi görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı da kaydedildi.

9 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mahmut Y.'nin 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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