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Kazayı gördü, kayda alarak spiker gibi anlattı - Son Dakika
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Kazayı gördü, kayda alarak spiker gibi anlattı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören bir kişi ise o anları adeta bir spiker gibi cep telefonuyla kayda aldı ve detaylarıyla anlattı.

Kazayı gördü, kayda alarak spiker gibi anlattı
09.01.2024 - 17:57,  Güncelleme: 18:06
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Kazayı gördü, kayda alarak spiker gibi anlattı

Kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak devrildi: 1 hafif yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören bir kişi ise o anları adeta bir spiker gibi anlattı.

D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevki Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, H.E.Ç. idaresindeki 34 GBJ 861 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kazayı spiker gibi anlattı

Öte yandan, kazayı görerek duran bir vatandaş ise cep telefonuyla o anları, "Mekece girişi D-650 kara yolu, Sakarya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan tır kontrolden çıktı. Tır sürücüsünün uykulu olduğu söyleniyor. Olay yerine kaza kırım, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Trafik şuan tek şeritten sağlanıyor" sözleriyle adeta bir spiker gibi anlattı.

Kaynak: İHA
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Pamukova, Sakarya, Bilecik, Mekece, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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