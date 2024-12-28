Kazdağları\'nda Kar Yağışı Ulaşımı Etkiliyor

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Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Edremit-Yenice kara yolunda ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgede, özellikle Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışı nedeniyle ilerlemekte zorluk çeken onlarca araç uzun kuyruklar oluşturdu.

Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları gerektiğini belirten yetkililer, dikkatli olunması çağrısında bulundu. Kara hazırlıksız yakalanan onlarca araç ilerlemekte zorluk çekiyor.

Meteoroloji, bölgede kar yağışının etkisini sürdürebileceğini bildirirken, ekipler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücülerden kış şartlarına uygun ekipman bulundurmaları ve trafik kurallarına dikkat etmeleri istendi. - BALIKESİR