Kazdağları eteklerindeki yangın Zeytinli Mahallesine doğru ilerliyor

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kazdağları'nın eteklerinde çıkan yangın yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yerleşim birimlerine kısa bir mesafe kala önü kesildi. Yangının yönünü Zeytinli Mahallesi istikametine çevrildiği belirtildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde dağın eteklerinde çıktı. Bölgede poyrazın hızının 65-70 kilometreye kadar ulaştığı ifade edilirken, bölgede evleri olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yangının zeytinliklerin yanı sıra çamlık alanda etkili olduğu ifade edildi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Alevlere havadan 9 uçak, 6 helikopter ile müdahale edilirken bölgeye 11 arazöz ile 5 su tankeri sevk edildi. Yoğun müdahaleler sonrası yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan önü kesildi. Yangının yönünün Zeytinli Mahallesi istikametine doğru çevrildiği öğrenildi.

Jandarma yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.