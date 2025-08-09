Kedi, Ağaçta Mahsur Kalınca Kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde ağaca tırmanarak mahsur kalan yavru kedi, bir vatandaş tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi'nde meydana geldi. İş için bulunduğu mahallede yürüyen Abdullah Küçük, çevreden gelen miyavlama sesini fark etti. Sesin geldiği yöne giden Küçük, yavru bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gördü. Kediyi kurtarmak için harekete geçerek ağaca tırmanan Küçük, yavru kediyi hızlı bir şekilde mahsur kaldığı yerden indirdi. Herhangi bir yara almadığı belirlenen kedinin susuz kaldığını fark eden Küçük, şişe kapağına koyduğu suyu içirdi. Kurtarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İnsanlık görevimizi yaptık"

Kediyi kurtaran Abdullah Küçük, "İnsanlık görevimizi yaptık. Hayvanları seviyorum. Etrafa da baktık anne kedi falan yoktu. Herhalde annesinden de ayrıldığını düşünüyorum. Biraz büyümüş bir kedi. İlk olarak veterinere götürüp kontrollerini yaptıracağım. Sonrasında ise köyümüzdeki evimize götüreceğim. Çocuklarım da kediyi çok sever" dedi. - HATAY