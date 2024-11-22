Kedi Döneri Kaptı, İşçi Şaşırdı

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Adana'da yediği döneri kısa süreliğine içeri gitmesini fırsat bilen kediye kaptıran işçinin o anları anbean kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. 24 yaşındaki Tahir Can Alkacılı'yı, öğle yemeği için aldığı döneri iş yerinin arkasında taburede yediği sırada iş arkadaşları çağırdı. Yemeğini bırakarak kısa süreliğine içeri giren Alkacılı, döndüğünde yarım bıraktığı dönerini yerinde bulamadı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Alkacılı, bir kedinin yemeğini alıp uzaklaştığını gördü. Alkalıcı'nın uzaklaşmasıyla kedinin yaklaşıp tabure üzerindeki döneri alıp gitmesi döndüğünde ise yemeğini bulamayınca yaşadığı şaşkınlık güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ADANA