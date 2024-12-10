Kedi Simidi Kapıp Kaçtı

Mardin'de kedinin market önündeki simidi alıp kaçması kamerada
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kedi marketin önünde bulunan tezgahtan simit alıp kaçtı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Fırat Mahallesinde bir kedi, her sabah market önünde bulunan tezgahtan simit alıp hızla uzaklaşıyor. Kedinin simidi alıp uzaklaştığı anlar esnafın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Her gün tezgaha gelerek simit alan kedinin bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi.
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