Kemalpaşa’da jandarmadan kadınlara ’KADES’ ve ’Kadına El Kalkamaz’ bilgilendirmesi - Son Dakika
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Kemalpaşa’da jandarmadan kadınlara ’KADES’ ve ’Kadına El Kalkamaz’ bilgilendirmesi

Kemalpaşa’da jandarmadan kadınlara ’KADES’ ve ’Kadına El Kalkamaz’ bilgilendirmesi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Anma etkinliklerinde jandarma ekipleri, 100 kadına KADES uygulamasını tanıtıp 'Kadına El Kalkamaz' broşürü dağıttı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Hamza Baba Anma etkinliklerinde jandarma ekipleri, 100 kadın vatandaşa KADES ve 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalık çalışmaları kapsamında saha faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Hamza Baba Anma etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlik süresince stant kuran ve saha taraması gerçekleştiren jandarma ekipleri, 100 kadın vatandaşa "Kadına El Kalkamaz" mottosu çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Ekipler, akıllı telefonlara indirilen uygulamanın acil durumlarda sağladığı hayat kurtarıcı işlevleri anlatarak alan içerisinde KADES ve "Kadına El Kalkamaz" temalı bilgilendirici broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerinin aile içi şiddetle mücadele ve bilinçlendirme faaliyetlerine il genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Jandarma, 3. Sayfa, KADES, İzmir, Yaşam, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kemalpaşa’da jandarmadan kadınlara ’KADES’ ve ’Kadına El Kalkamaz’ bilgilendirmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemalpaşa’da jandarmadan kadınlara ’KADES’ ve ’Kadına El Kalkamaz’ bilgilendirmesi - Son Dakika
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