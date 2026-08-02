Kemer\'de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 11 Yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yolcu indirmek için duran otobüsüne aynı yönde seyir halindeki tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı,

Kaza, Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi Çiftçeşmeler mevkiinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kemer istikametinde seyir halinde olan Kemal A. idaresindeki 07 K 8739 plakalı yolcu midibüsü yolcu indirmek için durduğu esnada arkadan gelmekte olan Mehmet V. idaresindeki 07 UU 101 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs yan yatarak sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarın ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 11 kişi yaralandı

Kazada 07 K 8739 plakalı midibüste yolcu olarak bulunan İdo C. A., Serhat S., Hayrettin S., Ege P., Tamarı T., Kuzey P.,Murat P.,Nurten P., Bahtiyar R., Birgül R., Serdar S. hafif yaralandı. Kazada yaralanan 11 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kemer istikametine uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.