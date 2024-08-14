Kemer'de tekne yangını: 2 tekne hasar gördü - Son Dakika
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Kemer'de tekne yangını: 2 tekne hasar gördü

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Antalya'nın Kemer ilçesinde marinada bulunan bir teknedeki yangın, yanındaki 2 tekneye de sıçradı. Yangında bir tekne kullanılamaz hale gelirken, diğer iki tekne hasar gördü. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

14.08.2024 17:21
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Kemer'de tekne alev alev yandı, yangının sıçradığı 2 teknede de hasar oluştu

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde marinada bağlı olarak bulunan teknedeki yangın, yanındaki 2 tekneye daha sıçradı. Yangında 1 tekne kullanılamaz hale gelirken, 2 teknede ise hasar oluştu.

Kemer Marinada sabah 06.00 sıralarında meydana gelen yangında, ticari bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevler bir anda tekneyi sararken, yanında bulunan iki teknenin de tente ve gövde kısmına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangının başladığı tekne kullanılamaz hale geldi, diğer iki teknede ise hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kemer'de tekne yangını: 2 tekne hasar gördü - Son Dakika

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