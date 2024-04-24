Kaza sonrası bulunan taksici uyanmak bilmedi

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Bu fotoğrafta resepsiyona katılıp çaya davet edilmeyen tek bir parti lideri var

Kemerburgaz- Göktürk yolunda kaza ihbarına giden itfaiye ekibi, taksiciyi aracın içerisinde uyurken buldu. İtfaiyenin müdahalesine karşın uyanmakta zorlanan taksici, bir süre sonra uyanıp aracını kontrol ettikten sonra kazalı araçla olay yerinden kaçtı. Taksici uykulu bir halde kullandığı aracıyla bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.

BARİYERLERE ÇARPTI

Önceki gün saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda öğle saatlerinde taksiyle seyir halinde olan Serhat Akbaş henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yol kenarında bekleyen taksicinin hareketsiz olduğunu gören çevredeki sürücüler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde geldiğinde kazalı araç içerisindeki taksicinin araç içerisinde uyuduğunu gördü. Birkaç kez taksiciyi uyandırmak için girişimde bulunan itfaiye ekipleri başarısız oldu.

POLİSİ DUYUNCA KAZALI ARAÇLA KAÇTI

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu esnada taksinin içerisinde uyumaya devam eden taksiciye bu kez muhabir müdahale etti. Muhabirin bir süre konuştuğu taksici ardından ayılıp araçtan indi. Taksinin etrafını kontrol eden taksici, ekiplerle konuştuktan sonra polisin geleceğini duyunca aracına binerek hızla uzaklaştı.

SON ANDA KURTULDU

Kazalı araçla kilometrelerce yol giden taksici, trafikte seyrederken önce yalpaladı ardından da bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Taksici dakikalar sonra kazalı araçla gözden kayboldu.