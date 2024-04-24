Kaza sonrası bulunan taksici uyanmak bilmedi - Son Dakika
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Kaza sonrası bulunan taksici uyanmak bilmedi

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Bir taksici Kemerburgaz-Göktürk yolunda kaza yaptı. İhbara giden ekipler, taksiciyi aracının içinde uyurken bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı taksici bir süre sonra uyanıp polisin geleceğini duyunca aracıyla olay yerinden kaçtı. Taksici kaçarken bir kaza daha yapmaktan son anda kurtuldu.

24.04.2024 09:50  Güncelleme: 10:29
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Kemerburgaz- Göktürk yolunda kaza ihbarına giden itfaiye ekibi, taksiciyi aracın içerisinde uyurken buldu. İtfaiyenin müdahalesine karşın uyanmakta zorlanan taksici, bir süre sonra uyanıp aracını kontrol ettikten sonra kazalı araçla olay yerinden kaçtı. Taksici uykulu bir halde kullandığı aracıyla bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.

BARİYERLERE ÇARPTI

Önceki gün saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda öğle saatlerinde taksiyle seyir halinde olan Serhat Akbaş henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yol kenarında bekleyen taksicinin hareketsiz olduğunu gören çevredeki sürücüler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde geldiğinde kazalı araç içerisindeki taksicinin araç içerisinde uyuduğunu gördü. Birkaç kez taksiciyi uyandırmak için girişimde bulunan itfaiye ekipleri başarısız oldu.

POLİSİ DUYUNCA KAZALI ARAÇLA KAÇTI

Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu esnada taksinin içerisinde uyumaya devam eden taksiciye bu kez muhabir müdahale etti. Muhabirin bir süre konuştuğu taksici ardından ayılıp araçtan indi. Taksinin etrafını kontrol eden taksici, ekiplerle konuştuktan sonra polisin geleceğini duyunca aracına binerek hızla uzaklaştı.

SON ANDA KURTULDU

Kazalı araçla kilometrelerce yol giden taksici, trafikte seyrederken önce yalpaladı ardından da bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Taksici dakikalar sonra kazalı araçla gözden kayboldu.

Kaza yapan taksici uyurken bulundu! Kaçarken bir kaza daha atlattı
Kaza yapan taksici uyurken bulundu! Kaçarken bir kaza daha atlattı
Kaza yapan taksici uyurken bulundu! Kaçarken bir kaza daha atlattı
Kaza sonrası bulunan taksici uyanmak bilmedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaza sonrası bulunan taksici uyanmak bilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Eski Tüfek.: Pudra şekeri ...:)) 15 9 Yanıtla
  • Osman A: Taksicilik mesleğini madde bağımlısı olmayan sabıkasız,temiz,düzgün giyimli ve tüm yeterlilik belgelerine sahip insanların yapması gerekir.Denetlemelerde az,caydırıcılığı da yok gibi.Bu ve bunun gibi müptezeller yüzünden,işinde ekmeğinde olan namuslu temiz dürüst taksicilerde damga yiyor.Bu müptezelleri,bırak taksi kullanmayı,tariğe çıkarmayıp ehliyetini iptal etmek lazım. 23 0 Yanıtla
  • ferhat eser: tinerin etkisi uzun sürer panik yapmış 19 1 Yanıtla
  • XYZ: alkol? 0 0 Yanıtla

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