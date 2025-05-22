Kent Uzlaşısı Davasında Sanıklar İlk Kez Hakim Karşısında

'Kent uzlaşısı' davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Livan Gür, "DEM Parti siyasetini yakından takip ediyordum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum. Ne için gözaltına alındım, bir fikrim yok. Hayatım boyunca bir suç işlemedim. Kriminalize edilmeyi kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin tutuklu 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, avukatları hazır bulunurken, sanık yakınları da duruşmaya katıldı.

"Benim görüşmelerim suç teşkil edecek ve soruşturma gerektirecek suçlar değildir"

Duruşmada savunma yapan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Livan Gür, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İnşaat mühendisiyim. Seçimden 6 ay sonra başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Düğün hazırlıkları yapıyorken hapse atıldım. Dem Parti binasında yapılan aramalarda bir exel listesinde ismimin geçtiği söyleniyor. Bununla alakalı bir bilgim yok. Türkiye'de milyonlarca soruşturma başlatılmıştır. Benim görüşmelerim suç teşkil edecek ve soruşturma gerektirecek suçlar değildir. Dem Parti siyasetini yakından takip ediyordum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldum. Ne için gözaltına alındım, bir fikrim yok. Hayatım boyunca bir suç işlemedim. Kriminalize edilmeyi kabul etmiyorum. Hayatım tüm şeffaflığı ile ortadır. İsmim bir yerlerde yazılmış diye ben burada suçlamıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HDK üyeliğim yok, faaliyetlerine de bir bütün olarak katılmadım ama çağırsalar giderdim"

Tutuklu sanık olan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, aylık gelirinin 25 bin lira olduğunu belirttiği savunmasında, "Kartal'da Belediye Başkan Yardımcılığı yapıyorum. Her ay meclis toplanır Ekim ayında konuşmak istedik. Bunun suç olarak istinat edilmesini kabul etmiyorum. Masamda bir dosya vardı. Bir kadın arkadaş belediyeye bağlı müdürlüklerden birine geçmek istemişti, ben de dosya istedim ve inceledim. HDK üyeliğim yok, faaliyetlerine de bir bütün olarak katılmadım ama çağırsalar giderdim. 21 yıl sendikacı olarak görev yaptım, hiçbir suç işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dava dosyasında tutuklu bulunan tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Beraatlarını istediler

Savcılığın talebine karşı savunmaları sorulan sanıklar, savcılığın talebine katılmadıklarını, tahliyelerini talep ettiler.

Cumhuriyet Savcısı'nın talebine karşı savunma yapan sanıklar da, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden tahliyelerini ve beraatlarını istediler.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, 'kent uzlaşı' faaliyetlerine yönelik, HDK hakkında yazılan bilgi notlarının mahkemeye gönderilerek dava dosyasına eklenmesine, diğer eksik hususların giderilmesine ve tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 18 Eylül tarihine erteledi.

10 şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 10 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.