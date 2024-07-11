Kentpark Alışveriş Merkezi'nde Engelli Vatandaş Kendisini Boşluğa Bırakarak İntihar Etti

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Kentpark Alışveriş Merkezi'nde engelli olduğu öğrenilen Emre Güngör, bilinmeyen bir sebeple AVM'nin yemek katından kendisini boşluğa bıraktı. Güngör, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Emre Güngör (34) isminde engelli bir vatandaş, Kentpark Alışveriş Merkezi'nin yemek katına çıktı. Demir korkulukları aşan Güngör, kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göngür, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA