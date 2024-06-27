Kenya'da Polis Göstericilere Müdahale Etti - Son Dakika
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Kenya'da Polis Göstericilere Müdahale Etti

Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına karşı yeniden sokaklara dökülen göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Protestocuların dağıtılması için başkent Nairobi'deki başkanlık sarayı ve parlamento önünde güvenlik güçleri görevlendirildi. Gösterilerde en az 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin yaralıları tedavi eden sağlık çalışanlarına da göz yaşartıcı gaz attığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre, polis ve protestocular arasında çıkan çatışmada 4 protestocu ile 2 polis yaralandı. Devlet Başkanı Ruto, halkın tepkisini dikkate alarak tasarıyı imzalamayacağını açıklamıştı. Yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılması ve dış borcun hafifletilmesi planlanıyordu.

27.06.2024 17:17
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Kenya'da polis, vergi artışı yasa tasarısına karşı yeniden sokaklara dökülen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Kenya'da Devlet Başkanı William Ruto'nun tepki çeken vergi artışı yasa tasarısını imzalamayacağını açıklamasına rağmen protestocular ülke genelinde bugün yeniden sokaklara döküldü. Başkent Nairobi'deki başkanlık sarayı ile parlamentoya giden yolları kapatan polis ve askerler, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Gösterilerde en az 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gönüllü doktorlardan oluşan Medics adlı grup tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte bulunan Jamia Camii'ndeki yaralıları tedavi eden sağlık çalışanlarına göz yaşartıcı gaz attığı belirtildi. Sağlık görevlileri, tedavi gören yaralıları polisin müdahalesinden korumak için bariyer oluşturdu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Migori bölgesinde polis ve protestocular arasında yaşanan çatışmada 4 protestocu ile 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Devlet başkanı geri adım atmıştı

Kenya Devlet Başkanı Ruto dün düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan geçen tasarıya karşı halkın gösterdiği tepkinin dikkate alındığını, bu nedenle tasarıyı imzalamayacağını söylemişti. Kenya'da salı günü gerçekleştirilen protestolarda göstericiler parlamento binasını basıp ateşe vermiş, polis göstericilere gerçek mermiyle ateş açmıştı. Kenya Tabipler Birliği, ülke çapındaki gösterilerde 23 kişinin öldüğünü, silahla yaralanan 30 kişinin ise tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılması, ek gelir elde edilmesi ve dış borcun hafifletilmesi planlanıyordu. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kenya'da Polis Göstericilere Müdahale Etti - Son Dakika

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