Kepçe İş Yerine Çarptı

Eskişehir'de kepçenin yanlışlıkla çarptığı iş yerinin duvarı hasar gördü.

Olay, dün saat 10.45 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak ile Baydemir Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında çalışma yapan kepçenin ucu bitişikteki bir iş yerinin duvarına yanlışlıkla çarptı. Kepçenin çarpması sonucunda iş yerinin duvarında delik oluştu. Dün izin günlerinde olayın gerçekleştiğini belirten işletme yetkilileri, konuyla ilgili kendilerine hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmadığını belirterek sitem etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR