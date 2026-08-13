Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kepez\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 209 bin 600 kullanımlık madde ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 100 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilecek 1 kilogram ham madde ile 1 milyon 209 bin 600 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Antalya'ya getirerek satış ve dağıtımını yaptıkları öne sürülen V.K., S.F. ve S.K.'yi takibe aldı. Şüpheliler, Kepez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Depodan 1 milyon 209 bin 600 kullanımlık sentetik kannabinoid çıktı

Şüphelilerin depo olarak kullandıkları ikamette yapılan aramada, 100 kilogram sentetik kannabinoid (A4) elde edilebileceği belirtilen 1 kilogram Fubinica, 189 parça halinde yaklaşık 1 milyon 209 bin 600 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 2 kilo 95 gram esrar, A4 üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 5 adet aseton, 2 gaz maskesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adliyeye sevk edilen V.K., S.F. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Kepez, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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