Kereste Fabrikasında Yangın: Yemekhane Kül Oldu

Kereste fabrikasında yangın: Yemekhane küle döndü

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde bir fabrikanın yemekhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ayancık ilçesi Pazarcık köyündeki Taciroğlu Kereste Fabrikasında meydana geldi. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangına Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangında yemekhane bölümü kullanılamaz hale geldi. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.