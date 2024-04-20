Keşan\'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin, seyir halindeki otomobil ve park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bağkur Caddesi'nden Alaaddin Önen Caddesi istikametine giden A.E.E. (14) yönetimindeki 59 DS 996 plakalı otomobil, Saray Caddesi kesişimine geldiğinde H.Ö. (43) yönetimindeki 22 EU 562 plakalı otomobile çarptı. Savrulan 59 DS 996 plakalı otomobil daha sonra park halinde bulunan 22 S 4022 plakalı servise çarptı. Kazada, A.E.E. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı D.A. (15) ve H.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
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