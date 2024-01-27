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Keşan'da Kamyonet Başıboş İneğe Çarptı - Son Dakika
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Keşan'da Kamyonet Başıboş İneğe Çarptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, aniden yola çıkan başıboş inek ve buzağıya kamyonet çarptı. Yaralananın olmadığı kazada, inek yara alarak kaçarken, buzağı ise telef oldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından telef olan buzağı gömüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Keşan\'da Kamyonet Başıboş İneğe Çarptı
27.01.2024 - 09:22,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, aniden yola çıkan başıboş inek ve buzağıya kamyonet çarptı.

Alınan bilgiye göre, Dr. Ahmet Sadık Köprülü Kavşağı istikametinden Sanayi Kavşağı istikametine giden 22 AS 604 plakalı kamyonet, Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yakınlarına geldiği sırada, aniden yola fırlayan başıboş inek ve buzağıya çarptı. Kamyonetin çarptığı inek yara alarak kaza yerinden kaçarken, buzağı ise telef oldu.

Yaralananın olmadığı kaza ile ilgili ihbar üzerine kaza yerine polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından telef olan buzağı, kepçeyle alınarak gömüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Kamyonet Başıboş İneğe Çarptı - Son Dakika


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