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Keşan'da kumar oynayanlara 16 bin 220 TL ceza - Son Dakika
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Keşan'da kumar oynayanlara 16 bin 220 TL ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye toplamda 16 bin 220 TL idari para cezası kesildi. Polis, kumar oynandığı belirlenen işyerinde 5 bin 800 TL ve iskambil kağıtlarına el koydu. Ayrıca bir şüphelinin ceketinde 10 adet sentetik ecza bulundu.

Keşan\'da kumar oynayanlara 16 bin 220 TL ceza
27.12.2023 - 17:15,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye toplamda 16 bin 220 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde U.K.'ye ait bir kıraathaneyi kontrol eden polis, işyeri içerisinde M.K., E.K., H.E. ve A.K.'nin kumar oynadığını tespit etti. Masada bulunan 5 bin 800 TL ve iskambil kağıtlarına el konuldu. İşyeri sahibi U.K. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan" adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 4 şüpheli hakkında 4 bin 55'er TL idari para cezası kesildi. Ayrıca A.K.'nin ceketinin iç cebinde 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Edirne, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da kumar oynayanlara 16 bin 220 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da kumar oynayanlara 16 bin 220 TL ceza - Son Dakika
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