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Keşan'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden çalınan motosikleti sürükleyerek götüren 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.

Keşan\'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
17.01.2024 - 10:52,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, B.A. ve S.Ç.'nin Büyük Camii Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çaldıkları motosikleti sürükleyerek götürdükleri ihbarını alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Yenimescit Mahallesi'nde yakaladı. B.A. ve S.Ç. gözaltına alınırken, çalınan motosiklet boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi. B.A. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika


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