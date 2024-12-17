Keşan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Keşan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Keşan\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü, ticari taksiye çarptı.

17.12.2024 16:40
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari taksiye çarpan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi istikametinden mahalle meydanına giden ehliyetsiz ve kasksız sürücü T.U. (24) yönetimindeki 39 AAG 956 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.K. (26) yönetimindeki 22 T 4023 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü T.U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.U. tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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