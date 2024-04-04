Keşan\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve beraberindekileri kabul etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve beraberindekileri makamında kabul etti. Vali Koç, polislerin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirterek, Polis Haftası'nı kutladı. İl Emniyet Müdürü İpar ise, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.