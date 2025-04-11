Keşan’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Malkara istikametine giden E.B. yönetimindeki 22 RB 191 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı'nı geçtiği sırada, önünde giden Z.U. yönetimindeki 34 MEB 863 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan 34 MEB 863 plakalı otomobil, yolun sağındaki şarampole uçarken, 22 RB 191 plakalı otomobil ise refüje çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.Y., G.B. ve E.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE