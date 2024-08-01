Keşan'da trafik kazasında otomobile çarpan araç plakasını düşürdü - Son Dakika
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Keşan'da trafik kazasında otomobile çarpan araç plakasını düşürdü

Keşan\'da trafik kazasında otomobile çarpan araç plakasını düşürdü

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçarken plakasını düşürdü. Kazada yaralanan otomobildeki yolcu hastaneye kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

01.08.2024 01:04
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı trafik kazasında, otomobile çarpan hafif ticari araç olay yerinden kaçarken plakasını kaza yerinde düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, Çetin Emeç Caddesi istikametinden gelerek Rasim Ergene Caddesi'ne çıkış yapmak için yavaşlayan M.U.A. yönetimindeki 34 GHS 735 plakalı otomobile, arkadan gelen 27 YG 140 plakalı hafif ticari araç çarptı. Hafif ticari aracın sürücüsü, kazanın ardından araçla kaçtı. Kazada, 34 GHS 735 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.A., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çevrede inceleme yapan polis, kaçan aracın plakasını buldu. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da trafik kazasında otomobile çarpan araç plakasını düşürdü - Son Dakika

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