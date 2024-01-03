Keşan\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. "Kasten öldürme" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek" suçlarından arandığı belirlenen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Bereket Sokak'ta durumundan şüphelendikleri O.T'nin kimlik sorgusunu yaptı. "Kasten öldürme" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek" suçlarından arandığı belirlenen O.T.'nin üst aramasında; ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 19 adet dolu fişek, poşet içerisinde 128 gram eroin ile 84 gram esrar, 8 adet sentetik ecza ve 1.150 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - EDİRNE