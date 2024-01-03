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Keşan'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu. Şahsın, 'kasten öldürme' ve 'uyuşturucu satın almak' suçlarından arandığı tespit edildi. Tutuklanan şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

Keşan\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
03.01.2024 - 19:20,  Güncelleme: 19:20
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. "Kasten öldürme" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek" suçlarından arandığı belirlenen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Bereket Sokak'ta durumundan şüphelendikleri O.T'nin kimlik sorgusunu yaptı. "Kasten öldürme" ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek" suçlarından arandığı belirlenen O.T.'nin üst aramasında; ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 19 adet dolu fişek, poşet içerisinde 128 gram eroin ile 84 gram esrar, 8 adet sentetik ecza ve 1.150 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Edirne, Keşan, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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