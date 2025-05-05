Kestel\'de Otomobil Yangını

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ankara Bulvarı Narlıdere Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Sürücü, alevleri fark edince aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA