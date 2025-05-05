Kestel'de Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kestel'de Otomobil Yangını

Kestel\'de Otomobil Yangını

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yok.

05.05.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ankara Bulvarı Narlıdere Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Sürücü, alevleri fark edince aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Kestel, trafik, Yaşam, bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kestel'de Otomobil Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump’tan ’Fed Başkanı Powell’ı görevden alacak mısınız’ sorusuna yanıt Donald Trump'tan 'Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mısınız?' sorusuna yanıt
Samsunspor, adım adım Avrupa’ya Eyüpspor’u rahat geçti Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
1. Lig’e veda eden üçüncü takım belli oldu 1. Lig'e veda eden üçüncü takım belli oldu
Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel’den uğradığı yumruklu saldırıda ‘azmettirici’ iddiası: Mutlaka vardır Özgür Özel'den uğradığı yumruklu saldırıda ‘azmettirici’ iddiası: Mutlaka vardır
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Brezilya’da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi Brezilya'da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 15:58:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kestel'de Otomobil Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.