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Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Bereketli Mahallesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz (71), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, askeri erkan ve vatandaşlar da cenaze törenine katıldı. Gürbüz, Bereketli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
27.01.2024 - 17:39,
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Bereketli Mahallesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz (71), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bereketli Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Alaşehir Ulaştırma Taburundan Merasim bölümü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Sarıgöl Bereketli Mahallesindeki Bereketli Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz askeri törenle Bereketli Mahallesi Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Necati Selçuk, Sarıgöl, Manisa, Kıbrıs, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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